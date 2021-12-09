Левин Сергей Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти09.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Левин Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.12.2021