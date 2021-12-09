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Левин Сергей Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

09.12.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Левин Станислав

Мать: Левина Евгения Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
09.12.2021
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область