Левин Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левин Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Сын: Левин Сергей Станиславович

Мать ребёнка: Левина Евгения Филипповна

Рождение ребёнка
12.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левина Евгения Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Евгения Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно