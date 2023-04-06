Левин Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Сын: Левин Сергей Станиславович
Мать ребёнка: Левина Евгения Филипповна
Рождение ребёнка
12.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левина Евгения Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно