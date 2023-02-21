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Куликов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1814 и 1815

Дата смерти

Около 1851

Пол

Мужской

Отец

Между 1782 и 1783 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1815

Отец: Куликов Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Куликова Дарья

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Куликова Дарья

Рождение ребёнка
1851

Сын: Куликов Андрей

Мать ребёнка: Куликова Дарья

Смерть
Около 1851
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