Куликов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1814 и 1815
Дата смертиОколо 1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1815
Отец: Куликов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Куликова Дарья
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Куликова Дарья
Рождение ребёнка
1851
Сын: Куликов Андрей
Мать ребёнка: Куликова Дарья
Смерть
Около 1851