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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
110Конная Подгородная, сл. удел.при р. Свияге.34893389431Училище. Заводов: селитряный 1, кирпичный 1, картофельно-паточный 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
75. Конно-Подгородная Слобода, село бывшее удельное, при реке Свияге, дворов 152, жителей 944, церковь православная, 3 лавки, овчинный завод, 2 кирпичных завода
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
299Конно-Подгородная Слобода, при р. Свияге; н. р.½½240781858
309Выселок при Конно-Подгородной Слободе ¼¼45115135