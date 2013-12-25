Куликова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1817 и 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1817 и 1818
Отец: Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Куликов Александр
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Куликов Александр
Рождение ребёнка
1851
Сын: Куликов Андрей
Отец ребёнка: Куликов Александр
Смерть
Неизвестно