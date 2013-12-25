Куликова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1817 и 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1817 и 1818

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Куликов Александр

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Куликов Александр

Рождение ребёнка
1851

Сын: Куликов Андрей

Отец ребёнка: Куликов Александр

Смерть
Неизвестно
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