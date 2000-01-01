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(Куликова) Ирина
(Куликова) Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Дата смерти
Около 1848
Пол
Женский
Отец
Куликов Александр
Между 1814 и 1815 г.р.
Мать
Куликова Дарья
Между 1817 и 1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Куликов Александр
Мать:
Куликова Дарья
Смерть
Около 1848
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