(Куликова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Куликова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Около 1848

Пол

Женский

Отец

Между 1814 и 1815 г.р.

Мать

Между 1817 и 1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Куликов Александр

Мать: Куликова Дарья

Смерть
Около 1848
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