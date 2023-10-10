(Донцова) Наталья
Место рождения
Дата рождения07.10.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1951
Отец: Донцов Иван
Мать: Донцова Ольга
Рождение ребёнка
02.10.1975
Сын: Донцов Владимир
Отец ребёнка: Шаповал Анатолий
Образование
1976
Днепр, Дніпропетровська область
ДГИ
Работа или профессия
13.12.2010
Служащий
Место жительства
13.12.2010
Место жительства
13.12.2010
пл. Кооперативная д.33