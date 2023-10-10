(Донцова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Донцова) Наталья

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Место рождения

Кременная

Дата рождения

07.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1951

Отец: Донцов Иван

Мать: Донцова Ольга

Рождение ребёнка
02.10.1975

Сын: Донцов Владимир

Отец ребёнка: Шаповал Анатолий

Образование
1976
Днепр, Дніпропетровська область
ДГИ
Работа или профессия
13.12.2010
Служащий
Место жительства
13.12.2010
Место жительства
13.12.2010
пл. Кооперативная д.33
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