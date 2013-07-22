Донцова (Высоцкая) Ольга
Место рождения
Дата рождения25.07.1925
Дата смерти22.07.2013
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1925
Отец: Высоцкий Исай
Мать: Высоцкая Аксинья
Рождение ребёнка
07.10.1951
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Донцов Иван
Рождение ребёнка
09.07.1958
Дочь: Чернобай Лилия
Отец ребёнка: Донцов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия
Отец ребёнка: Донцов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Донцов Иван
Смерть
22.07.2013
Причина смерти: Естественная смерть/старость