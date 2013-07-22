Донцова (Высоцкая) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донцова (Высоцкая) Ольга

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Место рождения

Пилипы-Боровские, Вінницька область

Дата рождения

25.07.1925

Дата смерти

22.07.2013

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1925

Отец: Высоцкий Исай

Мать: Высоцкая Аксинья

Пилипы-Боровские, Вінницька область
Рождение ребёнка
07.10.1951

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Донцов Иван

Рождение ребёнка
09.07.1958

Дочь: Чернобай Лилия

Отец ребёнка: Донцов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия

Отец ребёнка: Донцов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донцов Иван

Смерть
22.07.2013
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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