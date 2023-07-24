Высоцкая (Яковлева) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцкая (Яковлева) Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Антипий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1925

Дочь: Донцова Ольга

Отец ребёнка: Высоцкий Исай

Пилипы-Боровские, Вінницька область
Рождение ребёнка
1927 ст.

Сын: Высоцкий Иван

Отец ребёнка: Высоцкий Исай

Рождение ребёнка
21.05.1937

Сын: Высоцкий Анатолий

Отец ребёнка: Высоцкий Исай

Рождение ребёнка
20.03.1942

Сын: Высоцкий Владимир

Отец ребёнка: Высоцкий Исай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высоцкий Исай

Смерть
Неизвестно
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