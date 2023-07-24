Высоцкая (Яковлева) Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Антипий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1925
Дочь: Донцова Ольга
Отец ребёнка: Высоцкий Исай
Пилипы-Боровские, Вінницька область
Рождение ребёнка
1927 ст.
Сын: Высоцкий Иван
Отец ребёнка: Высоцкий Исай
Рождение ребёнка
21.05.1937
Сын: Высоцкий Анатолий
Отец ребёнка: Высоцкий Исай
Рождение ребёнка
20.03.1942
Сын: Высоцкий Владимир
Отец ребёнка: Высоцкий Исай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Высоцкий Исай
Смерть
Неизвестно