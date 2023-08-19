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Донцов Владимир

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Место рождения

Кременная

Дата рождения

02.10.1975

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

1977 г.р.

Дети

1996 г.р.
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Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1975

Отец: Шаповал Анатолий

Мать: Наталья

Бракосочетание
03.08.1996

Жена: Донцова Наталья

Рождение ребёнка
20.12.1996

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Донцова Наталья

Рождение ребёнка
17.06.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Донцова Наталья

Место жительства
Неизвестно