Донцов Владимир
Место рождения
Дата рождения02.10.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1975
Отец: Шаповал Анатолий
Мать: Наталья
Бракосочетание
03.08.1996
Жена: Донцова Наталья
Рождение ребёнка
20.12.1996
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Донцова Наталья
Рождение ребёнка
17.06.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Донцова Наталья
Место жительства
Неизвестно