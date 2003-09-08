Жигалева (Кувайцева) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти08.09.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Кувайцев Василий
Мать: Кувайцева Ксения
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Степанова Алевтина Георгьевна
Отец ребёнка: Решетов Георгий
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Решетова Галина Георгевна
Отец ребёнка: Решетов Георгий
Рождение ребёнка
25.05.1949
Сын: Жигалев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Жигалев Петр Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Решетов Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
08.09.2003