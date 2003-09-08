Жигалева (Кувайцева) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигалева (Кувайцева) Елена Васильевна

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Место рождения

Снежинск, Снежинский, Челябинская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

08.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Кувайцев Василий

Мать: Кувайцева Ксения

Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Степанова Алевтина Георгьевна

Отец ребёнка: Решетов Георгий

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Решетова Галина Георгевна

Отец ребёнка: Решетов Георгий

Рождение ребёнка
25.05.1949

Сын: Жигалев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Жигалев Петр Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетов Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
08.09.2003
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