Жигалев Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигалев Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1949

Дата смерти

26.04.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1949

Отец: Жигалев Петр Терентьевич

Мать: Жигалева Елена Васильевна

Рождение ребёнка
06.07.1980

Дочь: Жигалева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Жигалева Галина Васильевна

Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жигалева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Жигалева Галина Васильевна

Смерть
26.04.2013
Вязовая, Усть-Катавский, Челябинская область
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