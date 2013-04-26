Жигалев Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1949
Дата смерти26.04.2013
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1949
Рождение ребёнка
06.07.1980
Дочь: Жигалева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Жигалева Галина Васильевна
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жигалева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Жигалева Галина Васильевна
Смерть
26.04.2013
Вязовая, Усть-Катавский, Челябинская область