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Кувайцев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Жигалева Елена Васильевна

Мать ребёнка: Кувайцева Ксения

Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувайцева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Кувайцева Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувайцева Полина Васильевна

Мать ребёнка: Кувайцева Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувайцева Зинаида

Мать ребёнка: Кувайцева Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувайцев Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Кувайцева Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувайцев Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Кувайцева Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувайцева Ксения

Смерть
1959
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