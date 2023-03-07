Кувайцев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Жигалева Елена Васильевна
Мать ребёнка: Кувайцева Ксения
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувайцева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Кувайцева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувайцева Полина Васильевна
Мать ребёнка: Кувайцева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувайцева Зинаида
Мать ребёнка: Кувайцева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувайцев Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Кувайцева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувайцев Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Кувайцева Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кувайцева Ксения
Смерть
1959