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Максимов Сергей Аркадьевич

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Место рождения

д. Маловская

Дата рождения

22.08.1961

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1961

Отец: Максимов Аркадий Иванович

Мать: Максимова Вера Яковлевна

д. Маловская
Рождение ребёнка
19.08.1983

Сын: Максимов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Максимова Светлана Рашитовна

Ташкент
Рождение ребёнка
13.07.1986

Дочь: Сажина Олеся Сергеевна

Мать ребёнка: Максимова Светлана Рашитовна

Наманган
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Светлана Рашитовна

Работа или профессия
Неизвестно
Электрик
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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