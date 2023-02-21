Максимов Сергей Аркадьевич
Место рожденияд. Маловская
Дата рождения22.08.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1961
д. Маловская
Рождение ребёнка
19.08.1983
Сын: Максимов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Максимова Светлана Рашитовна
Ташкент
Рождение ребёнка
13.07.1986
Дочь: Сажина Олеся Сергеевна
Мать ребёнка: Максимова Светлана Рашитовна
Наманган
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область