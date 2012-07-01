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Максимов Аркадий Иванович

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Место рождения

д. Маловская

Дата рождения

08.03.1936

Дата смерти

?.07.2012

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1936

Отец: Максимов Иван Кузмич

Мать: Матрена Трофимовна

д. Маловская
Рождение ребёнка
22.08.1961

Сын: Максимов Сергей Аркадьевич

Мать ребёнка: Максимова Вера Яковлевна

д. Маловская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Вера Яковлевна

д. Маловская
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, Ташкент
Смерть
?.07.2012
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