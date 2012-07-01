Максимов Аркадий Иванович
Место рожденияд. Маловская
Дата рождения08.03.1936
Дата смерти?.07.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1936
Отец: Максимов Иван Кузмич
Мать: Матрена Трофимовна
д. Маловская
Рождение ребёнка
22.08.1961
Сын: Максимов Сергей Аркадьевич
Мать ребёнка: Максимова Вера Яковлевна
д. Маловская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Вера Яковлевна
д. Маловская
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, Ташкент
Смерть
?.07.2012