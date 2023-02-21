Максимова (Малинина) Вера Яковлевна
Место рожденияд. Сысоево
Дата рождения26.12.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1941
Отец: Малинин Яков Николаевич
Мать: Малинина Анна Петровна
д. Сысоево
Рождение ребёнка
22.08.1961
Сын: Максимов Сергей Аркадьевич
Отец ребёнка: Максимов Аркадий Иванович
д. Маловская
Бракосочетание
1968
Муж: Чунарев Анатолий
Рождение ребёнка
16.01.1969
Дочь: Максимова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Чунарев Анатолий
г. Бакал
Бракосочетание
Неизвестно
д. Маловская
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионерка
Место жительства
Неизвестно
Иваново