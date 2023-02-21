Максимова (Малинина) Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Малинина) Вера Яковлевна

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Место рождения

д. Сысоево

Дата рождения

26.12.1941

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1941

Отец: Малинин Яков Николаевич

Мать: Малинина Анна Петровна

д. Сысоево
Рождение ребёнка
22.08.1961

Сын: Максимов Сергей Аркадьевич

Отец ребёнка: Максимов Аркадий Иванович

д. Маловская
Бракосочетание
1968

Муж: Чунарев Анатолий

Рождение ребёнка
16.01.1969

Дочь: Максимова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Чунарев Анатолий

г. Бакал
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Аркадий Иванович

д. Маловская
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионерка
Место жительства
Неизвестно
Иваново
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