Максимова (Абишева) Светлана Рашитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Абишева) Светлана Рашитовна

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Место рождения

Шакша

Дата рождения

17.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1965

Отец: Абишев Рашит

Мать: Абишева Галина Гизятовна

Шакша
Рождение ребёнка
19.08.1983

Сын: Максимов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Максимов Сергей Аркадьевич

Ташкент
Рождение ребёнка
13.07.1986

Дочь: Сажина Олеся Сергеевна

Отец ребёнка: Максимов Сергей Аркадьевич

Наманган
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Сергей Аркадьевич

Работа или профессия
Неизвестно
соц. работник
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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