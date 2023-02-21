Максимова (Абишева) Светлана Рашитовна
Место рожденияШакша
Дата рождения17.02.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1965
Отец: Абишев Рашит
Мать: Абишева Галина Гизятовна
Шакша
Рождение ребёнка
19.08.1983
Сын: Максимов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Максимов Сергей Аркадьевич
Ташкент
Рождение ребёнка
13.07.1986
Дочь: Сажина Олеся Сергеевна
Отец ребёнка: Максимов Сергей Аркадьевич
Наманган
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
соц. работник
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область