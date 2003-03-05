Абишева (Галеева) Галина Гизятовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1936
Дата смерти05.03.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1959
Дочь: Витковская Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Стрельцов Александр
г. Камышин
Рождение ребёнка
17.02.1965
Дочь: Максимова Светлана Рашитовна
Отец ребёнка: Абишев Рашит
Шакша
Рождение ребёнка
05.05.1971
Дочь: Байрамгулова Алсу Равилевна
Отец ребёнка: Байрамгулов Равиль Рамазанович
Баймак
Рождение ребёнка
30.10.1972
Дочь: Байрамгулова Альбина Равилевна
Отец ребёнка: Байрамгулов Равиль Рамазанович
Янгельск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельцов ?
Отец ребёнка: Стрельцов Александр
Смерть
05.03.2003