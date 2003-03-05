Абишева (Галеева) Галина Гизятовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абишева (Галеева) Галина Гизятовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1936

Дата смерти

05.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1959

Дочь: Витковская Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Стрельцов Александр

г. Камышин
Рождение ребёнка
17.02.1965

Дочь: Максимова Светлана Рашитовна

Отец ребёнка: Абишев Рашит

Шакша
Рождение ребёнка
05.05.1971

Дочь: Байрамгулова Алсу Равилевна

Отец ребёнка: Байрамгулов Равиль Рамазанович

Баймак
Рождение ребёнка
30.10.1972

Дочь: Байрамгулова Альбина Равилевна

Отец ребёнка: Байрамгулов Равиль Рамазанович

Янгельск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельцов ?

Отец ребёнка: Стрельцов Александр

Смерть
05.03.2003
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