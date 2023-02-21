Витковская (Стрельцова) Татьяна Александровна
Место рожденияг. Камышин
Дата рождения20.11.1959
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1959
Отец: Стрельцов Александр
Мать: Абишева Галина Гизятовна
г. Камышин
Рождение ребёнка
02.06.1977
Дочь: Житкова Наталья Вячиславна
Отец ребёнка: не указан
г. Магнитогорск
Бракосочетание
Неизвестно
г. Магнитогорск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
г. Магнитогорск
Работа или профессия
Неизвестно
таксистка
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область