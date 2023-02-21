Витковская (Стрельцова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витковская (Стрельцова) Татьяна Александровна

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Место рождения

г. Камышин

Дата рождения

20.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1959

Отец: Стрельцов Александр

Мать: Абишева Галина Гизятовна

г. Камышин
Рождение ребёнка
02.06.1977

Дочь: Житкова Наталья Вячиславна

Отец ребёнка: не указан

г. Магнитогорск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Вячислав Михайлович

г. Магнитогорск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

г. Магнитогорск
Работа или профессия
Неизвестно
таксистка
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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