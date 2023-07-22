Шайдурова (Назимова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Назимова Михаил Николаевич
Мать: Назимова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайдурова А Анатольевна
Отец ребёнка: Шайдуров Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шайдуров Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шайдуров Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шайдуров Анатолий