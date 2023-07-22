Шайдурова (Назимова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова (Назимова) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Назимова Михаил Николаевич

Мать: Назимова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайдурова А Анатольевна

Отец ребёнка: Шайдуров Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайдуров Б Анатольевич

Отец ребёнка: Шайдуров Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайдуров А Анатольевич

Отец ребёнка: Шайдуров Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайдуров Анатолий

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