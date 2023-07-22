Шайдуров Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайдурова А Анатольевна
Мать ребёнка: Шайдурова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шайдурова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шайдурова Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно