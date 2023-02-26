Аплин Григорий Иванов
Место рожденияг.Духовщина Смоленской губ.
Дата рождения1859
Дата смерти18.02.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.11.1883
Жена: Аплина Варвара Васильева
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1884
Дочь: Матрона Григорьева
Мать ребёнка: Аплина Варвара Васильева
Рождение ребёнка
До 1898
Мать ребёнка: Аплина Варвара Васильева
Рождение ребёнка
29.08.1899
Дочь: Наталия Григорьева
Мать ребёнка: Аплина Варвара Васильева
Смерть
18.02.1915
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Свято-Троицком кладбище г.Поречья