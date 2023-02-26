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Аплин Григорий Иванов

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Место рождения

г.Духовщина Смоленской губ.

Дата рождения

1859

Дата смерти

18.02.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Аплин ?

Мать: ?

г.Духовщина Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1883

Жена: Аплина Варвара Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1884

Дочь: Матрона Григорьева

Мать ребёнка: Аплина Варвара Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Аплин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Аплина Варвара Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1899

Дочь: Наталия Григорьева

Мать ребёнка: Аплина Варвара Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
18.02.1915
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Свято-Троицком кладбище г.Поречья
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