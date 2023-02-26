Аплина Варвара Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАплина Варвара Васильева

Аплина Варвара Васильева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Василий

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.11.1883

Муж: Аплин Григорий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1884

Дочь: (Аплина) Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Аплин Григорий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Аплин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Аплин Григорий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1899

Дочь: (Аплин) Наталия Григорьева

Отец ребёнка: Аплин Григорий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.