Аплина Варвара Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1883
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1884
Дочь: (Аплина) Матрона Григорьева
Отец ребёнка: Аплин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
До 1898
Отец ребёнка: Аплин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
29.08.1899
Дочь: (Аплин) Наталия Григорьева
Отец ребёнка: Аплин Григорий Иванов
Смерть
Неизвестно