Аплин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАплин ?

Аплин ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1848

Сын: Аплин Пётр Иванов

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Аплин Григорий Иванов

Мать ребёнка: ?

г.Духовщина Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1866

Сын: Аплин Александр

Мать ребёнка: ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close