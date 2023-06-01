Казакова жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Казаков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евлампия Ивановна
Отец ребёнка: Казаков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чистякова Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Казаков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстолия Ивановна
Отец ребёнка: Казаков Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно