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Казакова жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Казаков Федор Иванович

Отец ребёнка: Казаков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евлампия Ивановна

Отец ребёнка: Казаков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистякова Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Казаков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстолия Ивановна

Отец ребёнка: Казаков Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно