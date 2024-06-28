Чистякова (Казакова) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистякова (Казакова) Матрона Ивановна

Чистякова (Казакова) Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Казаков Иван Яковлевич

Мать: Казакова (Герасимова) Ульяна Флегонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чистякова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Чистяков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Николай Федорович

Отец ребёнка: Чистяков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Сергей Федорович

Отец ребёнка: Чистяков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Борис Федорович

Отец ребёнка: Чистяков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Василий Федорович

Отец ребёнка: Чистяков Федор

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.