Чистякова (Казакова) Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чистякова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Чистяков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистяков Николай Федорович
Отец ребёнка: Чистяков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистяков Сергей Федорович
Отец ребёнка: Чистяков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чистяков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистяков Василий Федорович
Отец ребёнка: Чистяков Федор
Смерть
Неизвестно