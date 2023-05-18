(Казакова) Евстолия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казаков Иван Яковлевич
Мать: Казакова жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максим Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Смерть
Неизвестно