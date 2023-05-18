(Казакова) Евстолия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казакова) Евстолия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казаков Иван Яковлевич

Мать: Казакова жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Смерть
Неизвестно