Татар Федор Константинович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Татаренов Константин Стефанович
Мать: Татарова Кириакия
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Фотина Федоровна
Мать ребёнка: Татарова Кириакия Христофоровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: София Федоровна
Мать ребёнка: Татарова Кириакия Христофоровна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Татарова Кириакия Христофоровна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Татарова Кириакия Христофоровна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Татарова Кириакия Христофоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шашкина Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Татарова Кириакия Христофоровна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Татарова Кириакия Христофоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно