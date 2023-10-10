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Татар Федор Константинович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Татаренов Константин Стефанович

Мать: Татарова Кириакия

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Фотина Федоровна

Мать ребёнка: Татарова Кириакия Христофоровна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: София Федоровна

Мать ребёнка: Татарова Кириакия Христофоровна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Татар Константин Федоров

Мать ребёнка: Татарова Кириакия Христофоровна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Татаров Елисей Федорович

Мать ребёнка: Татарова Кириакия Христофоровна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Татаров Михаил Федорович

Мать ребёнка: Татарова Кириакия Христофоровна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шашкина Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Татарова Кириакия Христофоровна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Татар Григорий Федорович

Мать ребёнка: Татарова Кириакия Христофоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татарова Кириакия Христофоровна

Смерть
Неизвестно
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