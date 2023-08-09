Татарова Кириакия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатарова Кириакия

Татарова Кириакия

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Татаров Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Татаренов Константин Стефанович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Татаренов Константин Стефанович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Татаров Петр Константинович

Отец ребёнка: Татаренов Константин Стефанович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Татар Федор Константинович

Отец ребёнка: Татаренов Константин Стефанович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Варвара Константиновна

Отец ребёнка: Татаренов Константин Стефанович

Смерть
Неизвестно