Татарова Кириакия
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Татаров Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Татаренов Константин Стефанович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Татаренов Константин Стефанович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Татаров Петр Константинович
Отец ребёнка: Татаренов Константин Стефанович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Татар Федор Константинович
Отец ребёнка: Татаренов Константин Стефанович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Варвара Константиновна
Отец ребёнка: Татаренов Константин Стефанович
Смерть
Неизвестно