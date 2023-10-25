Черданцева Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1946
Дочь: Юрьева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.08.1954
Дочь: Изотенко Татьяна Прокопьевна
Отец ребёнка: Черданцев Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черданцев Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Черданцев Прокопий
Смерть
Неизвестно