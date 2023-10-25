Черданцева Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черданцева Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1946

Дочь: Юрьева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.08.1954

Дочь: Изотенко Татьяна Прокопьевна

Отец ребёнка: Черданцев Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черданцев Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Черданцев Прокопий

Смерть
Неизвестно
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