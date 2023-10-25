Черданцев Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.1954
Дочь: Изотенко Татьяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Черданцева Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черданцев Виктор Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черданцев Александр Прокопьевич
Мать ребёнка: Черданцева Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно