Черданцев Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черданцев Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1954

Дочь: Изотенко Татьяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Черданцева Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черданцев Виктор Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черданцев Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: Черданцева Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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