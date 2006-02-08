Изотенко (Черданцева) Татьяна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1954
Дата смерти08.02.2006
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1954
Отец: Черданцев Прокопий
Рождение ребёнка
29.10.1975
Дочь: Попова Надежда Валерьевна
Отец ребёнка: Голубин Валерий
Рождение ребёнка
04.11.1982
Дочь: Огнева Мария Викторовна
Отец ребёнка: Дикопольцев Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
24.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дикопольцев Виктор Васильевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.2006