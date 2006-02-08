Изотенко (Черданцева) Татьяна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзотенко (Черданцева) Татьяна Прокопьевна

Изотенко (Черданцева) Татьяна Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1954

Дата смерти

08.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1954

Отец: Черданцев Прокопий

Мать: Черданцева Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
29.10.1975

Дочь: Попова Надежда Валерьевна

Отец ребёнка: Голубин Валерий

Рождение ребёнка
04.11.1982

Дочь: Огнева Мария Викторовна

Отец ребёнка: Дикопольцев Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
24.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дикопольцев Виктор Васильевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изотенко Юрий Николаевич

Смерть
08.02.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close