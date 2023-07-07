Слугина (Пугачёва) Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлугина (Пугачёва) Феодосия Васильевна

Слугина (Пугачёва) Феодосия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Пугачёв Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Слугин Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Слугин Андрей Ермолаевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Слугин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Слугин Андрей Ермолаевич

Рождение ребёнка
17.09.1951

Сын: Слугин Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Слугин Андрей Ермолаевич

Орлово, Углегорский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Слугин Вячеслав Андреевич

Отец ребёнка: Слугин Андрей Ермолаевич

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Батурина Нина Андреевна

Отец ребёнка: Слугин Андрей Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слугин Андрей Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слугин Валерий Андреевич

Отец ребёнка: Слугин Андрей Ермолаевич

Смерть
1977