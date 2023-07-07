Слугина (Пугачёва) Феодосия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Пугачёв Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Слугин Андрей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Слугин Андрей Ермолаевич
Рождение ребёнка
17.09.1951
Сын: Слугин Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Слугин Андрей Ермолаевич
Орлово, Углегорский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
1954
Сын: Слугин Вячеслав Андреевич
Отец ребёнка: Слугин Андрей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Батурина Нина Андреевна
Отец ребёнка: Слугин Андрей Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Слугин Андрей Ермолаевич
Смерть
1977