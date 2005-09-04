Слугин Геннадий Андреевич
Место рождения
Дата рождения17.09.1951
Дата смерти04.09.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1951
Рождение ребёнка
23.02.1973
Мать ребёнка: Слугина Елена Петровна
Ольшанка, Углегорский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
08.09.1980
Дочь: Лачёва Оксана Геннадьевна
Мать ребёнка: Слугина Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слугина Елена Петровна
Смерть
04.09.2005