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Слугин Геннадий Андреевич

Место рождения

Орлово, Углегорский, Сахалинская область

Дата рождения

17.09.1951

Дата смерти

04.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1951

Отец: Слугин Андрей Ермолаевич

Мать: Слугина Феодосия Васильевна

Орлово, Углегорский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
23.02.1973

Сын: Слугин Игорь Геннадьевич

Мать ребёнка: Слугина Елена Петровна

Ольшанка, Углегорский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
08.09.1980

Дочь: Лачёва Оксана Геннадьевна

Мать ребёнка: Слугина Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слугина Елена Петровна

Смерть
04.09.2005
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