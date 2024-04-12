Слугин Андрей Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения11.08.1911
Дата смерти24.09.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1911
Отец: Слугин Ермолай
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Слугина Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Слугина Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
17.09.1951
Сын: Слугин Геннадий Андреевич
Мать ребёнка: Слугина Феодосия Васильевна
Орлово, Углегорский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
1954
Сын: Слугин Вячеслав Андреевич
Мать ребёнка: Слугина Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Батурина Нина Андреевна
Мать ребёнка: Слугина Феодосия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Слугина Феодосия Васильевна
Смерть
24.09.1976