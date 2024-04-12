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Слугин Андрей Ермолаевич

Место рождения

Подлесная Тавла, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

11.08.1911

Дата смерти

24.09.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1911

Отец: Слугин Ермолай

Мать: не указана

Подлесная Тавла, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1946

Сын: Слугин Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Слугина Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Слугин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Слугина Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
17.09.1951

Сын: Слугин Геннадий Андреевич

Мать ребёнка: Слугина Феодосия Васильевна

Орлово, Углегорский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Слугин Вячеслав Андреевич

Мать ребёнка: Слугина Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Батурина Нина Андреевна

Мать ребёнка: Слугина Феодосия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слугина Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слугин Валерий Андреевич

Мать ребёнка: Слугина Феодосия Васильевна

Смерть
24.09.1976
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