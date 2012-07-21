Денисова (Баклыкова) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения06.05.1964
Дата смерти21.07.2012
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1964
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Яценко Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Лилия Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.07.2012
Приволжский район, Самарская область, Россия
Причина смерти: Дорожное происшествие | В автомобильной катастрофе.
Похороны
Неизвестно