Денисова (Баклыкова) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Баклыкова) Наталья Петровна

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Место рождения

Новокуйбышевск

Дата рождения

06.05.1964

Дата смерти

21.07.2012

Пол

Женский

Отец

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Мать

1937 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Яценко Фаина Ивановна

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Лилия Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.07.2012
Приволжский район, Самарская область, Россия
Причина смерти: Дорожное происшествие | В автомобильной катастрофе.
Похороны
Неизвестно
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