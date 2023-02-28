Большеушенков Илларион Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшеушенков Илларион Иванов

Большеушенков Илларион Иванов

avatar

Место рождения

Демидов

Дата рождения

1841

Дата смерти

10.08.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Большеушенков ?

Мать: Большеушенкова ?

Рождение ребёнка
До 1863

Дочь: Параскева Илларионова

Мать ребёнка: Большеушенкова Хиония (Феодосия) Матвеева

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Феодосия Илларионова

Мать ребёнка: Большеушенкова Хиония (Феодосия) Матвеева

Рождение ребёнка
11.01.1871

Дочь: Татьяна Илларионова

Мать ребёнка: Большеушенкова Евдокия Семёнова

Бракосочетание
15.05.1874

Жена: Большеушенкова Хиония (Феодосия) Матвеева

Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1875

Дочь: Марфа Илларионова

Мать ребёнка: Большеушенкова Хиония (Феодосия) Матвеева

Рождение ребёнка
1879

Сын: Большеушенков Антоний Илларионов

Мать ребёнка: Большеушенкова Хиония (Феодосия) Матвеева

Рождение ребёнка
07.12.1881

Сын: Большеушенков Даниил Илларионов

Мать ребёнка: Большеушенкова Хиония (Феодосия) Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Большеушенков Даниил (Лаврентиев)

Мать ребёнка: Большеушенкова Хиония (Феодосия) Матвеева

Рождение ребёнка
17.03.1886

Дочь: Дария Илларионова

Мать ребёнка: Большеушенкова Хиония (Феодосия) Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большеушенкова Евдокия Семёнова

Смерть
10.08.1891
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close