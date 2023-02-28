Большеушенков Илларион Иванов
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти10.08.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Большеушенков ?
Мать: Большеушенкова ?
Рождение ребёнка
До 1863
Дочь: Параскева Илларионова
Мать ребёнка: Большеушенкова Хиония (Феодосия) Матвеева
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Феодосия Илларионова
Мать ребёнка: Большеушенкова Хиония (Феодосия) Матвеева
Рождение ребёнка
11.01.1871
Дочь: Татьяна Илларионова
Мать ребёнка: Большеушенкова Евдокия Семёнова
Бракосочетание
15.05.1874
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1875
Дочь: Марфа Илларионова
Мать ребёнка: Большеушенкова Хиония (Феодосия) Матвеева
Рождение ребёнка
1879
Сын: Большеушенков Антоний Илларионов
Мать ребёнка: Большеушенкова Хиония (Феодосия) Матвеева
Рождение ребёнка
07.12.1881
Сын: Большеушенков Даниил Илларионов
Мать ребёнка: Большеушенкова Хиония (Феодосия) Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Большеушенков Даниил (Лаврентиев)
Мать ребёнка: Большеушенкова Хиония (Феодосия) Матвеева
Рождение ребёнка
17.03.1886
Дочь: Дария Илларионова
Мать ребёнка: Большеушенкова Хиония (Феодосия) Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.1891