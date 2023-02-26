Большеушенкова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большеушенкова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Большеушенков Илларион Иванов

Отец ребёнка: Большеушенков ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Большеушенков (белогладшенков) Ефимий (Акимов)

Отец ребёнка: Большеушенков ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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