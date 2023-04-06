Большеушенков Даниил (Лаврентиев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшеушенков Даниил (Лаврентиев)

Большеушенков Даниил (Лаврентиев)

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Большеушенков Илларион Иванов

Мать: Большеушенкова Хиония (Феодосия) Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.04.1910

Жена: Большеушенкова - Оловянникова Марфа Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1912

Дочь: Мария Данилова

Мать ребёнка: Большеушенкова - Оловянникова Марфа Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1914

Дочь: Евдокия Данилова

Мать ребёнка: Большеушенкова - Оловянникова Марфа Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close