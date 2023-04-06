Большеушенков Даниил (Лаврентиев)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Бракосочетание
30.04.1910
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1912
Дочь: Мария Данилова
Мать ребёнка: Большеушенкова - Оловянникова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
30.07.1914
Дочь: Евдокия Данилова
Мать ребёнка: Большеушенкова - Оловянникова Марфа Иванова
Смерть
Неизвестно