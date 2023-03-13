Сударчикова (Кравченко) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСударчикова (Кравченко) Стефанида

Сударчикова (Кравченко) Стефанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Кравченко Прокопий Степановъ

Мать: Кравченко Прасковья Федорова

Бракосочетание
03.02.1880

Муж: Сударчиковъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1883

Дочь: Кашина Евдокия

Отец ребёнка: Сударчиковъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Баканова Анна

Отец ребёнка: Сударчиковъ Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сударчиковъ Игнатий

Отец ребёнка: Сударчиковъ Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батанина Евдокия

Отец ребёнка: Сударчиковъ Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сударчиковъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Дмитрий

Смерть
Неизвестно