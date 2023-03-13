Сударчикова (Кравченко) Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
03.02.1880
Муж: Сударчиковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
17.02.1883
Дочь: Кашина Евдокия
Отец ребёнка: Сударчиковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Баканова Анна
Отец ребёнка: Сударчиковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сударчиковъ Игнатий
Отец ребёнка: Сударчиковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батанина Евдокия
Отец ребёнка: Сударчиковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сударчиковъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Дмитрий
Смерть
Неизвестно