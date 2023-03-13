Баканова (Сударчикова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова (Сударчикова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Сударчиковъ Дмитрий

Мать: Сударчикова Стефанида

Бракосочетание
13.11.1902

Муж: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1903

Сын: Бакановъ Никоноръ

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1906

Дочь: Баканова Марія

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1907

Сын: Бакановъ Федоръ

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1909

Дочь: Баканова Мария

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1911

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1913

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1915

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1918

Дочь: Александръ

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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