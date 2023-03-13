Баканова (Сударчикова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Сударчиковъ Дмитрий
Мать: Сударчикова Стефанида
Бракосочетание
13.11.1902
Муж: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.12.1903
Сын: Бакановъ Никоноръ
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.03.1906
Дочь: Баканова Марія
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.03.1907
Сын: Бакановъ Федоръ
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.09.1909
Дочь: Баканова Мария
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.07.1911
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.07.1913
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.11.1915
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.01.1918
Дочь: Александръ
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ