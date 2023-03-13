Кравченко Прасковья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти01.04.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Сударчикова Стефанида
Отец ребёнка: Кравченко Прокопий Степановъ
Рождение ребёнка
1864
Сын: Кравченко Матвей
Отец ребёнка: Кравченко Прокопий Степановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1899
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан