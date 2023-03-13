Кравченко Прасковья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Прасковья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

01.04.1899

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Сударчикова Стефанида

Отец ребёнка: Кравченко Прокопий Степановъ

Рождение ребёнка
1864

Сын: Кравченко Матвей

Отец ребёнка: Кравченко Прокопий Степановъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Прокопий Степановъ

Смерть
01.04.1899
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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