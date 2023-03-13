Кравченко Прокопий Степановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Прокопий Степановъ

Кравченко Прокопий Степановъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

17.01.1888

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Сударчикова Стефанида

Мать ребёнка: Кравченко Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1864

Сын: Кравченко Матвей

Мать ребёнка: Кравченко Прасковья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Прасковья Федорова

Смерть
17.01.1888
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ удушья
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close