Кравченко Прокопий Степановъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти17.01.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Сударчикова Стефанида
Мать ребёнка: Кравченко Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1864
Сын: Кравченко Матвей
Мать ребёнка: Кравченко Прасковья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1888
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ удушья