Косарева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарева Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.?

Дочь: Шорохова Галина Андреевна

Отец ребёнка: Косарев Андрей Иванович

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудкова Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Косарев Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косарев Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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