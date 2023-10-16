Косарева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.?
Дочь: Шорохова Галина Андреевна
Отец ребёнка: Косарев Андрей Иванович
Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гудкова Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Косарев Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно