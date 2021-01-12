Шорохова Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова Галина Андреевна

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Место рождения

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.05.1948

Дата смерти

12.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1948

Отец: Косарев Андрей Иванович

Мать: Косарева Анастасия

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.09.1970

Дочь: Соколова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Шорохов Владимир Евгеньевич

Рождение ребёнка
01.01.1979

Сын: Шорохов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Шорохов Владимир Евгеньевич

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорохов Владимир Евгеньевич

Смерть
12.01.2021
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