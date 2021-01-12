Шорохова Галина Андреевна
Место рождения
Дата рождения18.05.1948
Дата смерти12.01.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1948
Отец: Косарев Андрей Иванович
Мать: Косарева Анастасия
Рождение ребёнка
27.09.1970
Дочь: Соколова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Шорохов Владимир Евгеньевич
Рождение ребёнка
01.01.1979
Сын: Шорохов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Шорохов Владимир Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.2021