Косарев Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.05.1948
Дочь: Шорохова Галина Андреевна
Мать ребёнка: Косарева Анастасия
Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гудкова Антонина Андреевна
Мать ребёнка: Косарева Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косарева Анастасия
Смерть
Неизвестно