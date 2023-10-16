Косарев Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарев Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1948

Дочь: Шорохова Галина Андреевна

Мать ребёнка: Косарева Анастасия

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудкова Антонина Андреевна

Мать ребёнка: Косарева Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косарева Анастасия

Смерть
Неизвестно
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