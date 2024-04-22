Яненко Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1948
Дата смерти20.11.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1948
Отец: Яненко Василий Иванович
Мать: Яненко Клавдия Вадимовна
Бракосочетание
03.02.1973
Жена: Яненко Надежда Павловна
Рождение ребёнка
17.11.1973
Сын: Яненко Василий Владимирович
Мать ребёнка: Яненко Надежда Павловна
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.06.1983
Сын: Яненко Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Яненко Надежда Павловна
Серебряный Бор, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
20.11.1988
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия