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Яненко Владимир Васильевич

Место рождения

Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

11.11.1948

Дата смерти

20.11.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1948

Отец: Яненко Василий Иванович

Мать: Яненко Клавдия Вадимовна

Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
03.02.1973

Жена: Яненко Надежда Павловна

Рождение ребёнка
17.11.1973

Сын: Яненко Василий Владимирович

Мать ребёнка: Яненко Надежда Павловна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.06.1983

Сын: Яненко Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Яненко Надежда Павловна

Серебряный Бор, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
20.11.1988
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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