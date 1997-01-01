Яненко (Яненков) Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1919
Дата смерти?.01.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919
Отец: Яненков Иван
Рождение ребёнка
11.11.1948
Сын: Яненко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Яненко Клавдия Вадимовна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Ануфриева Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Яненко Клавдия Вадимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яненко Клавдия Вадимовна
Смерть
?.01.1997