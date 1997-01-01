Яненко (Яненков) Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯненко (Яненков) Василий Иванович

Яненко (Яненков) Василий Иванович

Место рождения

Канава, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

01.01.1919

Дата смерти

?.01.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919

Отец: Яненков Иван

Мать: не указана

Канава, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
11.11.1948

Сын: Яненко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Яненко Клавдия Вадимовна

Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Ануфриева Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Яненко Клавдия Вадимовна

Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яненко Клавдия Вадимовна

Смерть
?.01.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close