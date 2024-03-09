Яненко (Шацкая) Клавдия Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яненко (Шацкая) Клавдия Вадимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1924

Дата смерти

10.11.1987

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1924

Отец: Шацкий Вадим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1948

Сын: Яненко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Яненко Василий Иванович

Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Ануфриева Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Яненко Василий Иванович

Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яненко Василий Иванович

Смерть
10.11.1987
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