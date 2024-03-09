Яненко (Шацкая) Клавдия Вадимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1924
Дата смерти10.11.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1924
Отец: Шацкий Вадим
Рождение ребёнка
11.11.1948
Сын: Яненко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Яненко Василий Иванович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Ануфриева Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Яненко Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1987