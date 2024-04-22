Яненко (Шульгина) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яненко (Шульгина) Надежда Павловна

Место рождения

Макушино, Макушинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

02.05.1950

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1950

Отец: Шульгин Павел

Мать: Шульгина Мария Константиновна

Макушино, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
03.02.1973

Муж: Яненко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
17.11.1973

Сын: Яненко Василий Владимирович

Отец ребёнка: Яненко Владимир Васильевич

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.06.1983

Сын: Яненко Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Яненко Владимир Васильевич

Серебряный Бор, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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