Яненко (Шульгина) Надежда Павловна
Место рождения
Дата рождения02.05.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1950
Отец: Шульгин Павел
Бракосочетание
03.02.1973
Рождение ребёнка
17.11.1973
Сын: Яненко Василий Владимирович
Отец ребёнка: Яненко Владимир Васильевич
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.06.1983
Сын: Яненко Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Яненко Владимир Васильевич
Серебряный Бор, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)